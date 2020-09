Adua Del Vesco ha ammesso di sentirsi sotto pressione meditando di lasciare la Casa del Gf Vip perché si sente inadatta al gioco

Nonostante il clima di festa del primo sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco si è inaspettatamente estraniata dal gruppo. Parlando poi delle fatidiche nomination con un paio di coinquilini, l’attrice ha rivelato di sentirsi “veramente in difficoltà”, precisando peraltro di non essere certa se rimanere.

Adua ha sottolineato di non voler entrare in conflitto con nessuno, cosa che però è necessariamente inevitabile prima o poi all’interno di una “gara” televisiva. Già dopo la prima puntata la giovane interprete era del resto apparsa molto pensierosa, ammettendo che certi meccanismi non fanno per lei.

Il sostegno degli altri Vip riuscirà a far cambiare idea e a far ritrovare il sorriso alla splendida ex compagna di Gabriel Garko?