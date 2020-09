Tra tuffi bollenti in piscina e gare di canto, i concorrenti del GF Vip si sono davvero sbizzarriti: tutto quello che c'è da sapere.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata col botto, tra tuffi bollenti in piscina e già un concorrente a rischio di squalifica.

GF Vip: i concorrenti in piscina

Matilde Brandi ha proposto agli altri concorrenti in gara al Grande Fratello Vip di cimentarsi in una gara di canto, e dì lì in breve si è lanciata in piscina insieme ad altri di loro (e tra il fisico perfetto di Dayane Mello e i muscoli scolpiti di Enock Barwuah, i telespettatori sono rimasti senza fiato).

“Abbiamo la contessa De Blanck, il maestro Fausto Leali, la compositrice Guenda Goria e lo scrittore Fulvio Abbate”, ha detto Matilde Brandi, mentre gli altri concorrenti si sono cimentati a cantare alcuni vecchi successi.

Venerdì 18 settembre la casa si è riempita con gli ultimi 10 concorrenti in gara (tra loro l’attesissima ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, che il 14 settembre aveva rimandato il suo ingresso al reality show per via del tampone per il Coronavirus).

Nelle ultime ore sui scogli una bufera ha travolto Fausto Leali, accusato di aver inneggiato a Mussolini e di essersi rivolto a Enock Barwuah dandogli del n*gro. In tanti tra i fan del programma hanno chiesto la squalifica immediata di Leali, e contro il cantautore si è espresso anche il collega Cristiano Malgioglio. Alfonso Signorini adotterà delle contromisure contro il concorrente? Per saperlo bisognerà attendere la nuova puntata dello show televisivo, che già si preannuncia ricca di sorprese.