Fausto Leali è a rischio squalifica per aver usato termini razzisti quando si è rivolto a Enock Barwuah, fratello di Balotelli, al GF Vip.

Fausto Leali verrà squalificato dal Grande Fratello Vip? Il cantautore, concorrente di questa quinta edizione del reality show, è stato travolto da un’ondata di critiche per aver usato espressioni razziste e aver inneggiato a Hitler e Mussolini.

Fausto Leali verso la squalifica: i dettagli

Il popolo del web ha chiesto a gran voce che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti nei confronti di Fausto Leali, che nella casa più spiata d’Italia è stato il primo tra i concorrenti a farsi notare per le sue affermazioni fuori dalle righe. Durante il suo primo giorno nel reality show il cantautore era già balzato alle cronache per aver parlato positivamente di Adolf Hitler e Benito Mussolini, mentre stavolta è stato accusato di razzismo per un alterco nato tra lui e Enock Barwuah, fratello di Balotelli.

Leali ha sostenuto che per le persone di colore sia necessario usare il termine “negro” perché si tratterebbe di una razza, mentre “nero” a suo avviso è un termine che andrebbe utilizzato unicamente per identificare un colore. La vicenda ha generato un putiferio in rete, e contro il cantautore si è espresso anche il collega Cristiano Malgioglio, che ha speso contro di lui parole infuocate:

“Vomitevole, le tue bravate sono orribili”, ha affermato Malgioglio, esprimendo la sua solidarietà a tutti i ragazzi di colore che si siano sentiti offesi e umiliati dalle frasi spese da Leali contro Barwuah.

La redazione del Grande Fratello Vip prenderà provvedimenti come richiesto dai telespettatori? Sui social per il momento tutto tace, e per saperlo bisognerà attendere la puntata del 21 settembre.