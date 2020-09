A pochissime ore dall'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania ha già avuto un crollo per via della lontananza dal figlio

Myriam Catania ha varcato l’ambita porta rossa del Grande Fratello Vip 5 venerdì scorso, ma in lei pare esserci già aria di crisi. La popolare e bellissima attrice e doppiatrice ha esordito nel reality con un atteggiamento positivo che non lasciava per nulla pensare a questo lato malinconico.

Alla fine della seconda puntata l’ex moglie di Luca Argentero sembrava infatti più che entusiasta per questa sua nuova avventura televisiva. Lasciava solo presagire un sacco di spunti divertenti da trascorrere nel corso delle prossime settimane. Invece, a quanto pare, la nostalgia dei famigliari l’ha sopraffatta.

Myriam Catania nostalgica e malinconica

Rimasta sola in giardino, Myriam ha dunque avuto un vero e proprio crollo emotivo, mettendosi a piangere sotto una coperta per cercare di nascondersi da occhi indiscreti. Ovviamente l’evento non è potuto sfuggire ai telespettatori da casa, mentre qualche ora dopo, durante un altro momento di sconforto, la Catania ha confermato agli altri inquilini il motivo delle sue lacrime.

“Il mio è un pianto liberatorio, è il primo giorno per me”, ha confessato la donna rivelando la mancanza del figlio Jaques.

Dopo la separazione da Argentero, la Catania è infatti oggi la compagna di un pubblicitario francese, dal quale ha avuto un bambino nel maggio del 2017.