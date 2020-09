Jessica e Davide già si conoscevano prima della scelta ad Uomini e Donne?

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la tronista Jessica ha lasciato tutti senza parole. Senza aver anticipato nulla a nessuno, infatti, ha deciso di portare a termine la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi con una scelta inaspettata.

Sin dalle prime puntate, in realtà, in molti hanno visto che tra la tronista e il suo corteggiatore, Davide, correva un feeling abbastanza particolare, tanto da giustificare questa scelta fulminea. Tanti, però, sono i dubbi che stanno girando sul web. In molti, infatti, non credono alla decisione della tronista romana. Diverse sono le ipotesi in questi giorni. Primo fra tutti il famoso blogger Amedeo Venza. Stando alle sue parole, infatti, Jessica e Davide già si conoscevano prima di approdare nello studio di Maria De Filippi.

“Posso dire che i due si conoscevano già…Ieri un amico in comune mi ha detto che questa Estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva…Quindi è impossibile che non si conoscano…”.

Jessica e Davide si conoscevano?

Non è finita qui. Nel corso di queste ore è arrivata anche un’altra segnalazione. La famosa influencer Deianira Marzano ha aggiunto anche un altro dettaglio. Non solo, quindi, Davide e Jessica si conoscevano prima dell’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne.

“Loro sono entrambi di Como e sono supergelosi l’uno dell’altra…Questo trono puzzava fin dall’inizio…”. Insomma, ancora una volta, i gossip intorno al programma di Maria De Filippi non si placano.