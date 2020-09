Manila Gorio: “Tra me e Pretelli passione fisica prima del GF”

La conduttrice trans Manila Gorio ha rivelato di aver avuto una liaison con Pierpaolo Pretelli prima che entrasse al GF Vip.

“Sono andata a Roma e ci siamo frequentati. C’è stato un flirt in gran segreto. Da parte sua c’era l’intenzione di continuare. Io però in quel periodo ho trovato più intesa con Moreno, un ragazzo genuino e puro. Purtroppo, alla fine, non ha funzionato”, ha rivelato Manila, che con il gieffino avrebbe avuto una storia di pura passione. Manila ha anche assicurato che ci sarebbero prove della sua storia con Pretelli, come video, messaggi e fotografie.

La conduttrice ha anche assicurato che avrebbe bisogno di chiarire i suoi rapporti con Pierpaolo, che secondo lei sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip solo per “riabilitare la sua reputazione visto che – a suo avviso – in Italia ci sarebbero forti pregiudizi riguardanti un etero legato a un trans. “Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce.

Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale”, ha affermato. Lei e Pretelli si chiariranno nella casa del Grande Fratello Vip?