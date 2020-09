C'è chi la definisce un'ottima trovata commerciale e chi no: il nuovo video promozionale con Old Square con protagonista Martina Smeraldi divide il web.

Il mondo del cibo e quello dei film a luci rosse non sono mai stati così vicini grazie a Old Burger di Cagliari. Per il video di promozione del nuovo hamburger, infatti, il reparto marketing del ristorante ha voluto puntare sul continuo gioco di doppi sensi chiamando in causa una testimonial d’eccellenza nel campo: Martina Smeraldi.

Martina Smeraldi: il video per Old Burger

“È così #foodporn che l’abbiamo fatto valutare da chi di film a luci rosse se ne intende”. Così recita lo spot postato su tutti i social del noto ristorante. Una trovata pubblicitaria che si basa principalmente sul gioco di hashtag diventato popolarissimo su Instagram legato al mondo del cibo, appunto, #foodporn. Partendo da questo punto, quindi, si è voluto giocare sul doppio senso che, in modo molto evidente, ne deriva.

Il fatto che l’Old Burger è di Cagliari ha facilitato la decisione nella scelta delle tante attrici a luci rosse che esistono. Martina Smeraldi è una ragazza nativa del capoluogo della Sardegna e in linea con il piano pubblicitario. Il matrimonio è fatto. Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre, una volta postato sui social, il video ha creato una vera e propria bufera nel web. C’è chi da una parte afferma la genialità del video “Uno spot geniale che spacca gli schermi” e ancora “degli strateghi del marketing” ma dall’altra non sono di certo mancati i commenti negativi.

In particolare, non è stato apprezzato il modo esplicito dello spot sia per quanto riguarda le parole dette che i movimenti della Smeraldi. “Realizzare uno spot simile significa selezionare la propria clientela” si legge in uno dei tanti commenti e ancora “Se questa è la pubblicità per un panino con hamburger, non oso immaginare cosa potrebbe accadere per una grigliata di carne”.

Questa, però, non è la prima volta che un’azienda utilizza doppi sensi per una pubblicità.

Infatti, a Ragusa era scattata la polemica per dei cartelloni promozionali per uno scooter elettrico un po’ troppo espliciti.