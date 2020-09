Morgan in un post dai toni “sentimentali e nostalgici”, ha fatto gli auguri di compleanno su Facebook a Loredana Bertè e Asia Argento.

“Oggi, venti settembre venti venti, compleanno di Loredana Bertè e Asia Argento, sovrapposte. Un ricordo di venti anni fa.”, ha esordito così Morgan nel suo post pubblicato su Facebook facendo gli auguri di buon compleanno a due donne che hanno influito molto nella sua vita.

Parliamo di Loredana Bertè che oggi compie 70 anni, e della ex Asia Argento e madre della figlia Anna Lou che di anni ne fa 45. Un compleanno che non è passato inosservato anche grazie ai toni “sentimentali e un po’ nostalgici” di Morgan che ha voluto ricordare con affetto il periodo trascorso con la ex Asia Argento, quando lei era incinta della figlia Anna Lou, mentre seppur con un velo di nostalgia il suo pensiero è andato a Loredana Bertè con la quale negli anni ha condiviso un’amicizia speciale.

Morgan, gli auguri ad Asia Argento

Morgan ha fatto gli auguri a due donne che sono state molto influenti nella sua vita con un post su Facebook. Sono Asia Argento, madre della figlia Anna Lou e Loredana Bertè “la mamma rock d’Italia”, come l’ha affettuosamente chiamata.

“Diverse tra di loro, ma amiche, entrambe ‘rock’, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader, nel senso che sono attive e grandi punti di riferimento per la moda, perché se la inventano artigianalmente: una taglia (Asia) l’altra cuce (Loredana).” ha scritto Morgan parlando di come entrambe fossero diventate dei veri e propri riferimenti nella moda e non solo.

Un post che svela anche alcune curiosità come ad esempio “La cappelliera di Loredana”, un oggetto che gli è stato donato dalla cantante e che ha portato con sé ovunque andasse o ancora come quando andava a casa sua a trovarla: “Io e Asia, quando lei era incinta di Anna Lou, vivevamo in una piccola casa di ringhiera in zona piazzale Loreto a Milano, e andavamo a trovare spesso Loredana a casa sua, noi due, perché lei si sentiva sola e sapevo che la presenza di due giovani artisti innamorati e pieni di slancio per il futuro la faceva volare, era un balsamo per la sua malinconia”

La dedica finale del messaggio

Il messaggio termina con una dedica ad Asia Argento da lui definita come la sua ex musa, l’ottovolante del suo cuore: “Non finirò mai di ringraziarla per essere stata con noi nel tempo meraviglioso che fu, per il quale ringrazio e faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia”