Serena Enardu ha fatto i complimenti a Pago per Tale e Quale Show, e sui social è scoppiato un putiferio.

Serena Enardu si è sfogata contro gli haters che l’hanno insultata e presa di mira per aver fatto i suoi auguri a Pago per la partecipazione a Tale e Quale Show.

Serena Enardu: lo sfogo via social

Serena Enardu ha espresso all’ex fidanzato Pago i suoi auguri e i suoi complimenti per la partecipazione a Tale e Quale Show.

Visto che la liaison tra i due non si è conclusa affatto bene (tra recriminazioni e accuse reciproche) in tanti si sono apertamente schierati contro Serena via social, affermando che l’ex gieffina stesse solo cercando di ottenere ulteriore visibilità dalla rottura tra lei e Pago. Serena ha presto replicato a simile accuse, e ha affermato: “Voi pensate che adesso che Pago è a Tale e Quale io lo richiamo per visibilità.

Ma cosa c***o avete nella testa? I carciofi?”, ha affermato l’ex gieffina nel suo sfogo al vetriolo. A quanto pare dunque, secondo Serena, non ci sarebbe nulla di strano nel fatto che i rapporti tra lei e Pago attualmente siano pacifici.

“Vorrei che viveste un giorno con me per capire che la nostra vita è uguale a quella di tutti gli altri”, ha anche affermato l’ex gieffina, sostenendo dunque che tutto sia normale tra lei e il suo famoso ex.

I fan non riescono però a dimenticare le pesanti accuse e gli insulti che i due si sono vicendevolmoente scagliati all’indomani della loro seconda, controversa, rottura dopo il Grande Fratello Vip. Il fatto che i due siano tornati ad avere toni pacifici, significa che presto ci saranno novità nel loro rapporto? Per il momento sembra che i due non abbiano pensato di tornare di nuovo insieme, ma sui social in tanti non escludono che questa possibilità possa realmente accadere.