Serena Grandi ha confermato a Domenica Live le forti dichiarazioni di Andrea Ripa di Meana sull'igiene della contessa Patrizia De Blanck

Ospite di recente a “Domenica Live” da Barbara D’Urso, Serena Grandi ha parlato della contessa Patrizia De Blanck in termini non proprio elogiativi. Confermando in buona sostanza quanto precedentemente dichiarato da Andrea Ripa di Meana, l’attrice ha dunque precisato che la gieffina non sarebbe avvezza a buone abitudini igieniche.

Il figlio adottivo di Marina e Carlo Ripa ha precisato a sua volta che tale voce girerebbe da tempo in alcuni precisi ambienti romani.

Serena Grandi, dichiarazione choc

Serena Grandi, che ha prontamente confermato tale pettegolezzo, ha peraltro sottolineato di conoscere bene la situazione. “Lo dice tutta Roma e io ci ho fatto un reality tre mesi… Diciamo che non è particolarmente incline alla doccia e al lavaggio dei capelli tutti i giorni”.

La notizia choc è stata accolto con molto stupore dalla padrona di casa, apparsa totalmente incredula di fronte al fatto che la contessa romana possa davvero essere così poco profumata…

Le due donne avevano partecipato insieme, nell’oramai lontano 2001, al reality “Il Ristorante” su Rai Uno. Lì i 12 concorrenti vip dovevano gestire un vero e proprio locale contendendosi come premio l’intero incasso finale. Serena Grandi è poi stata anche lei una concorrente del Grande Fratello Vip 2 nel 2012, edizione condotta ancora da Ilary Blasi.

Patrizia De Blanck ha invece preso parte nel 2008 alla sesta edizione dell‘Isola dei famosi, da cui venne eliminata in semifinale con il 38 percento dei voti. Nello stesso anno pubblicò anche la sua autobiografia dal titolo A letto col diavolo.