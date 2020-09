Tiberio Timperi ha recentemente pubblicato su Instagram un commovente post per commemorare un doloroso lutto

Tiberio Timperi è senza dubbio uno dei volti più noti della televisione italiana. Conduttore di Uno mattina in famiglia da diversi anni, nel 2018 ha anche presentato La Vita in Diretta a fianco della collega Francesca Fialdini. Molto apprezzato anche in radio, ha peraltro capitanato diversi programmi radiofonici di grande successo, tra i più recenti Radio 2 come vuoi.

Tiberio Timperi: commovente ricordo

Abituati a vederlo sempre allegro e solare sul piccolo schermo, di recente il suo lato più malinconico è però inaspettatamente apparso sui social. Pochissime ore fa il noto presentatore di casa Rai ha infatti postato sul suo canale Instagram uno straziante messaggio. Il post è dedicato nella fattispecie a suo padre, scomparso qualche tempo fa, al quale ha voluto rivolgere i suoi personalissimi auguri nel giorno del suo compleanno.

La bellissima foto in bianco e nero vede Tiberio Timperi da piccolo in braccio al suo amato papà, con il quale si intuisce un vero sentimento d’amore e di grande armonia.