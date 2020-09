Come sta Tommaso Zorzi, uscito per la seconda volta dal Grande Fratello causa febbre per sottoporsi ad alcune visite mediche.

Dopo essere stato portato via in ambulanza dalla casa del Grande Fratello, Tommaso Zorzi ha raggiunto nuovamente i coinquilini giusto in tempo per l’appuntamento serale in diretta condotto da Alfonso Signorini. Il giovane influencer aveva la febbre a 39 ed è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.

Fortunatamente i controlli hanno evidenziato soltanto una forte sinusite.

Tommaso Zorzi rientrato dal Gf

Il suo rientro a Cinecittà è stato accolto con affetto e vicinanza dai compagni che lo hanno abbracciato, gesto che testimonia il rapporto di amicizia instauratosi tra loro in pochi giorni. L’annuncio della sua uscita temporanea era giunto durante la trasmissione Mattino Cinque condotta da Federica Panicucci.

Dato che la febbre, già comparsa nei giorni precedenti, non era ancora scesa nonostante gli antibiotici, la redazione aveva optato per isolare il concorrente per poi condurlo in ospedale.

“Tommaso Zorzi è stato isolato in via precauzionale“, aveva spiegato la Panicucci. In poco tempo sui social network i fan del programma erano preoccupati che Tommaso potesse aver contratto il coronavirus, ma il tampone ha dato esito negativo. L’innalzamento della temperatura sarebbe infatti dovuto alla sinusite.

Quello di lunedì 21 settembre è stato il secondo ricovero per Zorzi, che già una settimana prima, a poche ore dall’entrata nel Grande Fratello, si era dovuto assentare per sottoporsi ad una serie di visite mediche.

In quella circostanza era diventato virale il video del suo sfogo con gli autori del format, probabilmente andato in onda per sbaglio che aveva confermato il suo isolamento nell’attesa di sapere i risultati del tampone per il coronavirus.