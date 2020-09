Alessia Marcuzzi indossa la parrucca e lo svela ai fan: il look

Alessia Marcuzzi ha sorpreso i fan dei social mostrando loro la parrucca da lei indossata a Temptation Island.

Alessia Marcuzzi ha mostrato ai fan via social il look da lei sfoggiato durante la prima puntata di Temptation Island, e ha svelato che quella sui suoi capelli era in realtà una parrucca.

Alessia Marcuzzi: la parrucca

Nella prima puntata di Temptation Island Alessia Marcuzzi ha indossato una jumpsuit viola di Isabel Marant, e in molti sono rimasti colpiti dalla sua acconciatura: un fitto intreccio di trecce che la stessa conduttrice ha svelato essere in realtà merito di una parrucca.

L’hair stylist che ha realizzato la sua acconciatura è Manuel Patucelli, che lei ovviamente non ha mancato di ringraziare per il lavoro svolto.

In tanti sui social hanno mostrato in realtà di non aver apprezzato il look della conduttrice, che come sempre non ha dato peso ai commenti degli haters.

Del resto in passato anche molte sue colleghe sono finite nell’occhio del ciclone per aver indossato dei look non propriamente apprezzati dai fan dei social: tra loro anche Ilary Blasi e Belen Rodriguez.

Alessia Marcuzzi si è detta felicissima di poter tornare a condurre Temptation Island, che ha definito il suo “primo amore”. La conduttrice ha definitivamente detto addio alla conduzione dell’Isola dei Famosi che, negli anni passati, le è valsa non poche critiche (legate al Canna-gate e allo scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli).

Oggi la conduttrice ha anche dato il via a una propria linea beauty, e ha deciso di concentrare il suo tempo e le sue energie in attività che possano farla crescere ed appassionare di più in futuro. In tanti sono curiosi di sapere come andrà questa nuova edizione di Temptation Island da lei condotta.