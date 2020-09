La splendida Cecilia Rodriguez è stata fotografata a passeggio con mamma Veronica con tanto di borsa da 3mila euro ma un enorme buco negli shorts

Sappiamo bene quanto le sorelle Rodriguez siano molto attaccate alla famiglia oltre che affiatatissime tra loro. Se gli amori passano, genitori e fratelli sono infatti sempre presenti: non per nulla papà Gustavo e mamma Veronica si sono trasferiti anch’essi in Italia per stare insieme ai loro pargoli in carriera.

Belen e Cecilia Rodriguez trascorrono del resto molto tempo con loro, impegni di lavoro permettendo. Proprio nelle scorse ore, l’allegro clan è stato immortalato dai paparazzi durante una passeggiata a Milano, con tanto di pranzo al Radeski in Porta Garibaldi.

Cecilia Rodriguez in imbarazzo

Cecilia ha poi fatto due passi da sola con mamma Veronica Cozzani, ma beccata dai fotografi non è riuscita a nascondere un clamoroso buco negli shorts. Scarpe basse, mascherine sul viso e il cagnolino al seguito, mamma e figlia hanno peraltro sfoggiato due borse di lusso.

Si trattava di una shopper Gucci Marmont beige per Veronica e della super ambita pochette Bottega Veneta per Cecilia, riconoscibile dalla catena dorata. Considerata una delle borse più desiderate del momento, il costo dell’accessorio esibito dalla fidanzata di Ignazio Moser si aggira intorno ai 3 mila euro.

Tuttavia, rendendosi conto della presenza dei paparazzi, la modella sudamericana ha immediatamente provato imbarazzo per lo strappo nei pantaloni. Consapevole dell’apertura nei jeans ha provato a nasconderla con la mano, ma era talmente grande che nemmeno il top troppo corto è riuscito a coprirla.

Anche se il denim strappato va di moda, davanti agli obiettivi – chissà perché – la Rodriguez non ha saputo nascondere un certo impaccio.