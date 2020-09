Diego Schwartzman conquista il successo nel tennis, ma a tenere tutti con gli occhi incollati è la sua fidanzata Euge De Martino.

L’argentino Diego Schwartzman è il secondo finalista degli Internazionali d’Italia di tennis e a quanto pare oltre al successo nella carriera sportiva il suo è un trionfo anche per quanto riguarda la vita sentimentale: è legato alla modella Euge De Martino, che sui social ha fatto il pieno di like.

Diego Schwartzman: la fidanzata Euge

Belli, giovani e famosi: Diego Schwartzman e la sua fidanzata, Euge De Martino, fanno una vita da sogno e sui social hanno fior fior di followers. Euge è una modella Sud America che gode di fama e popolarità anche all’estero, e grazie al suo fisico mozzafiato e alla sua straordinaria bellezza, non è facile dubitarne.

I due stanno insieme dai primi mesi del 2020, e a quanto pare il tennista argentino sarebbe davvero inseparabile dall’affascinante e giovanissima modella. Oggi Schwartzman è considerato uno dei tennisti più forti del mondo e in tanti si chiedono quali saranno i suoi prossimi successi in futuro.

Per il momento sembra proprio che lui sia intenzionato a godersi l’amore di Euge, che sui social non perde occasione per dedicargli messaggi romantici.