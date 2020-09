Diletta Leotta si è confessata a cuore aperto sulla sua recente rottura con Daniele Scardina, avvenuta dopo un anno d'amore.

Diletta Leotta si è confessata per la prima volta riguardo la sua recente rottura con King Toretto, il pugile Daniele Scardina. La conduttrice ha anche rivelato i suoi rapporti con Zlatan Ibrahimović.

Diletta Leotta: la confessione su Scardina

Per la prima volta dopo la sua clamorosa quanto improvvisa rottura da Daniele Scardina, Diletta Leotta ha confessato i particolari dietro la sua ultima storia d’amore: “Scardina? Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo.

Perché ho descritto nel mio libro (Scegli di sorridere) Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”, ha dichiarato la conduttrice, che sarà in libreria con Scegli di sorridere dal 22 settembre.

Dopo la rottura dal pugile si è anche sparsa la voce che la Leotta avesse una relazione con Zlatan Ibrahimovic, con cui era stata avvistata insieme in un locale di Milano fino a tarda notte.

La conduttrice ha smentito la liaison con il calciatore e si è sbrigata a rispondere: “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi”. Attualmente la conduttrice è single, e ha affermato di voler riacquistare i suoi spazi e imparare a convivere con se stessa. Dopo la rottura dal fidanzato storico Matteo Mammì, Diletta Leotta si era subito lanciata nell’appassionante storia con Scardina, finita appena un mese fa come un fulmine a ciel sereno (sembra che il pugile abbia fatto di tutto per tentare di riconquistarla, con scarsi risultati).