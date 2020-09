Fulvio Abbate ha letteralmente smontato Tommaso Zorzi nella Casa del Gf Vip: le dichiarazioni dello scrittore sull'influencer

Nelle scorse ore Fulvio Abbate non si è certo risparmiato nelle critiche verso uno dei suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip 5. Appartatosi con Matilde Brandi, lo scrittore palermitano è infatti letteralmente sbottato contro Tommaso Zorzi, giovane esponente della Milano bene.

“C’è una presenza con i pantaloni corti che mi sta proprio sul cavolo. Qui […] stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace. Se c’è uno che non sopporto è Tommaso Zorzi. Con la sua presunzione, prepotenza, supponenza e tracotanza. Su cosa è fondata? Su quale idea del mondo è fondata? Che basi ha per comportarsi così?”.

Fulvio Abbate senza freni

Fulvio Abbate ha poi precisato di fare molta fatica a stare nello stesso posto dove “c’è un elemento che ha quelle manifestazioni di mediocrità glamour“.

Riferendosi inoltre alla lite con Franceska Pepe, ha definito ancora Zorzi come uno con la “smania di protagonismo”. “Ci sono tante cose che non mi piacciono, ma lui ha un primato con la sua invadenza […]. Trovo insopportabile il suo profilo culturale […] protervia milanese”.

Chiaramente tutti i fan dell’ex protagonista di Riccanza su MTV sono già sul piede di guerra. Probabilmente, anzi, si staranno già dando pienamente da fare per tentare di far uscire lo scrittore, che pur tuttavia ha riscontrato anche dal canto suo parecchio consenso sui social.

Eccone alcuni esempi:

Fulvio: “una presenza con i pantaloncini corti (Tommaso) mi sta profondamente sul cavolo”

De Blanck: “Perché?”

Fulvio: “Perché dilagherà”

bhe niente male come argomentazione direi #GFVIP #tommasozorzi — Chiara Zerbetto (@ChiaraZerbetto) September 21, 2020

Fulvio (riferendosi a Zorzi): qui si sta evidenziando che stanno esaltando la condotta di un personaggio negativo, che non mi piace

Matilde (alludendo agli aggettivi al femminile): vabbé se gliele servono su un piatto d’argento, è normale che lui ci… Eh! ATTENZIONE. #GFVIP — contechristino (@contechristino) September 21, 2020