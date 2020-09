Adua Del Vesco si è sfogata con Francesco Oppini dopo aver avuto un chiarimento con l'ex fidanzato, Massimiliano Morra.

A poche ore dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia Adua Del Vesco ha avuto un’accesa lite col suo ex fidanzato, Massimiliano Morra, culminata con un abbraccio e una – almeno temporanea – tregua. A seguire l’attrice si è sfogata esprimendo le sue perplessità sulla vicenda.

Adua Del Vesco: la confessione

Adua Del Vesco si è rappacificata – almeno momentaneamente – col suo ex fidanzato, Massimiliano Morra, anche lui nella casa del Grande Fratello Vip. La relazione tra i due non era finita nel migliore dei modi, e a pochi giorni dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia le tensioni tra i due sono culminate, anche se alla fine hanno deciso di cercare di vivere il rapporto in un’altra maniera, più pacifica.

Dopo l’abbraccio con Morra Adua Del Vesco si è sfogata con Francesco Oppini, dicendosi preoccupata per come il suo fidanzato, Julian Condor, possa aver interpretato la vicenda.

Francesco Oppini ha cercato di tranquillizzarla affermando che quella tra lei e Massimiliano non sarebbe stata affatto una mancanza di rispetto nei confronti del fidanzato, che infatti – a insaputa della Del Vesco – le ha scritto un tenero messaggio via social, durante la serata.

“Continua a volare alto, il resto è noia”, ha scritto Condor. Come andrà a finire tra i due? Per il momento anche Massimiliano Morra è felicemente fidanzato, e un riavvicinamento tra lui e Adua Del Vesco è da escludersi con quasi assoluta certezza. L’attrice riuscirà ad aspettare la fine del Grande Fratello Vip per sapere come abbia preso la cosa il suo fidanzato all’esterno della casa?