GF Vip, Mario Balotelli su Enock: “Guai a chi me lo tocca”

Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad una bellissima sorpresa per Enock. In collegamento con la casa, infatti, il fratello Mario Balotelli.

Mario Balotelli al GF

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata facendo una lezione sulle parole e parlando della vicenda con protagonisti Fausto Leali e Enock.

A tal proposito Signorini, rivolgendosi a Enock, ha affermato: “Stasera sei andato al di là, perché sappiamo che quando ti è stato rivolto questo insulto tu hai anche menato, ti si è offeso e hai picchiato. Ma hai usato una parola che è più forte di tutte ed è perdono, bravo Enock“.

Subito dopo il conduttore passa alla storia di Mario Balotelli ed Enock che sono stati separati quando erano ancora bambini. “Non è stato facile vivere senza mio fratello, mi ricordo questo mio amico che aveva il fratello più grande che lo difendeva in tutto, e io non ce l’avevo e questa cosa qua da piccolo mi ha fatto male”, ha raccontato Enock.

Per poi aggiungere: “C’è stato un momento in cui non ci siamo più visti, è durato qualche annetto e non ci siamo sentiti. Mi mancava, perché è mio fratello è il mio sangue, la tua metà ti manca. Mario è tutto, il mio migliore amico, è mio padre, è il mio tutto non immagino la mia vita senza di lui”.



Poco dopo si assiste ad una bellissima sorpresa per Enock. In collegamento con la casa, infatti, c’è Mario Balotelli. “Enock è tra le due famiglie, è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai a chi me lo tocca, guai chi me lo sfiora. Ti saluta la mamma e papà, dicono che stai facendo bene. Riguardo a quello che è successo mi hai scioccato, sei stato un signore, io non avrei reagito così, sei stato un signore.

Mio fratello sa che sono una persona molto privata, che vuole tenere le cose per sé, non ha paura”. In merito a quanto successo con Fausto Leali, inoltre, Mario Balotelli ha aggiunto: “Io non voglio dire qualcosa di brutto sulle persone perché non le conosco. Dire che quella parola non si può usare sia più da ignorante che da razzista, io non penso assolutamente che tu sia razzista, ci mancherebbe”.