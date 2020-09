Gianni Sperti è gay? La sua risposta

Gianni Sperti è gay? L'opinionista di Uomini e Donne ha risposto alle domande insistenti dei suoi fan via social.

Nel corso degli anni si sono intercorse numerose voci riguardanti una presunta omosessualità di Gianni Sperti. A rispondere a tal proposito alle domande insistenti dei fan è stato lo stesso opinionista.

Gianni Sperti è gay: la risposta

Gianni Sperti è gay? Per anni i fan dell’opinionista si sono posti questa domanda, e alla fine a rispondere è stato lo stesso Gianni Sperti, che ha più volte preferito glissare sull’argomento (affermando che comunque per lui essere etichettato come “gay” sarebbe stato un complimento).

Il fatto che l’opinionista si sia sempre tenuto sul vago non ha fatto altro che alimentare ancora di più i rumor riguardanti la sua presunta omosessualità. All’ennesima fan che gli ha chiesto delucidazioni in merito al suo orientamento, Sperti ha risposto: “Non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso”.

In passato l’opinionista è stato sposato con Paola Barale, ma la relazione tra i due è naufragata dopo appena 4 anni di matrimonio e la showgirl ha confessato che alla base dei loro dissapori ci sarebbe stato il desiderio non corrisposto di avere dei figli. Oggi lei e Gianni Sperti non hanno alcun rapporto, e spesso Paola Barale ha affermato che non avrebbe piacere quando gli viene fatto il nome del suo famoso ex.

Sperti, dal canto suo, ha sempre preferito glissare alle domande a proposito della sua ex moglie.