Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip si è parlato della fine della storia d'amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato della fine della storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, infatti, sono stati assieme per diversi anni, e non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip si annoverano Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due sono stati assieme diversi anni e non si sono lasciati nel migliore dei modi. Alfonso Signorini ha quindi cercato di interrogare i due ex, con la Del Vesco che ha affermato: “Io sono una signora che non dice qua tu cosa hai fatto. Non stuzzicare il can che dorme.

Non vieni a chiedermi scusa dopo due anni e mezzo, perché sei qui al GF”.

A quel punto Massimiliano Morra ha replicato: “Non puoi farmi passare per qualcuno che non sono, non andare a parlare in giro, la differenza tra me e te è proprio questa. Io non ho detto nulla.” Parlando con Alfonso Signorini l’attore ha quindi aggiunto: “Io sono entrato con tutti i buoni presupposti per riallacciare un rapporto con lei“.

Nel frattempo Antonella Elia si complimenta con Massimiliano Morra: “Mi sono ricreduta su di te, perché ti stai dimostrando umano e ti stai comportando da vero signore. Bravo Massimiliano”.



I due opinionisti chiedono quindi ad Adua Del Vesco di raccontare cosa sia accaduto tra loro e la discussione continua anche quando Signorini spegne il collegamento.

L’attrice, quindi, afferma: “Lui non mi ha picchiata, ma esiste la violenza psicologica”. Interpellata da Signorini ha aggiunto: “Io ci tenevo tanto a lui e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non è giusto avere”. Adua Del Vesco ha quindi chiesto di non essere stuzzicata, salvo poi scoppiare a piangere ed essere abbracciata da Massimiliano Morra. “Non mi aspettavo quello che hai fatto. Io stavo morendo e tu lo sapevi”, ha quindi affermato l’attrice.