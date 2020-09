Nella casa del Grande Fratello Vip 5 una concorrente ha rivelato di essere bisessuale dopo una discussione con Tommaso Zorzi

Franceska Pepe sembra essere davvero la nemesi di Tommaso Zorzi, con il quale continua imperterrita a questionare all’interno della casa del Gf Vip 5. Nelle scorse ore, inoltre, una delle loro discussioni si è trasformata in vero e proprio litigio, quando l’influencer milanese ha accusato la modella di essere stata maleducata con lui.

Zorzi ha infatti sostenuto che la Pepe gli avrebbe mancato di rispetto parlandogli al femminile, mentre lei si è giustificata rivelando davanti a tutti le proprie inclinazioni sessuali.

Gf Vip: svelamento in diretta

Ribadendo di non avere avuto nessuna intenzione di offendere il blogger, l’ex volto di “Playboy” ha precisato di non avere niente contro i gay. Al contrario, lei stessa ha svelato di avere tendenze bisessuali. La giovane ha così fatto una sorta di coming out in diretta tv, che però sui social ha ricevuto parecchie critiche, essendo risultato forzato e poco spontaneo.

Nel mentre, l’ex fiamma di Vittorio Sgarbi si è beccata una vera strigliata in prima serata niente meno che dal padrone di casa Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi” le ha infatti dato della maleducata dopo averla più volte richiamata per prendere la parola durante la conduzione. Il colpo di grazia è poi arrivato durante le nomination, quando Signorini ha tirato in ballo la questione Miss Europa 2019, sbugiardandola clamorosamente.