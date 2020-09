Dopo il matrimonio con Luca Argentero, Myriam Catania (attualmente al Gf Vip 5) ha ritrovato la felicità con il giovane pubblicitario francese

Quentin Kammermann è l’uomo che ha saputo conquistare il cuore a Myriam Catania dopo lo strappo causato dalla rottura con il bel Luca Argentero. L’attrice, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, si è difatti lasciata alle spalle il matrimonio con il collega, trovando di nuovo l’amore nel 2016 con il giovane pubblicitario francese.

Nato a Marsiglia, Quentin è peraltro il padre del piccolo Jacques, primo figlio dell’artista nostrana, nato nel 2017. Da subito la coppia si è mostrata molto affiatata, nonostante la distanza per motivi lavorativi nei rispettivi paesi.

Kammermann viaggia del resto spesso fra Spagna e Italia proprio per via della sua professione. In una passata intervista, Myriam Catania aveva peraltro confessato che non le dispiacerebbe prima o poi raggiungere definitivamente il compagno in Francia. Inoltre ha rivelato di non escludere l’ipotesi di un secondo figlio con lui.