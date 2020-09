Raimondo Todaro è stato ricoverato d'urgenza per un'appendicite. Ad annunciarlo è stata Selvaggia Lucarelli.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è finalmente iniziata, ma purtroppo – ad appena un giorno dall’inizio – perde un altro dei suoi più famosi concorrenti. Raimondo Todaro è stato ricoverato per un’appendicite, e ad annunciarlo è stata Selvaggia Lucarelli.

Raimondo Todaro ricoverato: le sue condizioni

Dopo che ben due concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus (ossia Daniel Scardina e Samuel Peron) costringendo gli altri membri del cast di Ballando con le Stelle a sottoporsi a nuovi tamponi, il talent show di Milly Carlucci ha momentaneamente perso un altro dei suoi più famosi concorrenti. Si tratta del ballerino Raimondo Todaro, ricoverato per un’appendicite e che dovrà essere operato nelle prossime ore. Nella prima puntata del talent show Todaro si era esibito in un seducente tango con la compagna con cui fa coppia fissa a Ballando, Elisa Isoardi.

I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio sulle labbra, e in tanti credono che la loro liaison abbia preso piede anche fuori dal programma.

Ad annunciare il ricovero di Todaro è stata Selvaggia Lucarelli, che per il momento è parsa rassicurare i fan sul fatto che le sue condizioni non siano gravi.

Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 21, 2020

Per il momento non è chiaro quando Todaro potrà tornare a ballare (del resto dopo l’operazione avrà bisogno di alcuni giorni di convalescenza) né chi prenderà al suo posto al fianco di Elisa Isoardi.