Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune confidenze relative al rapporto con suo papà all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 5

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è trovato a confidarsi a lungo, nel cuore della notte, con Enock, Pierpaolo e Andrea nella Casa del Gf Vip 5. Nello specifico, il popolare influencer ha raccontato ai suoi compagni di avventura alcuni aspetti inediti relativi al difficile rapporto con suo papà.

Il giovane milanese ha precisato di considerare il genitore quasi come un estraneo, nonché restio ad affrontare l’argomento. “Lui è uno che si nasconde, non parla con nessuno. Io purtroppo ho sempre aspettato che facesse lui la prima mossa […]. Lui non mi ha mai protetto […]. Mi scrive quando legge qualcosa di me sui giornali. Mi manda gli articoli e mi dice ‘Bravo’. Allora preferisco piuttosto non avere un rapporto di civile convivenza”.

Tommaso, che non ha mai fatto mistero della sua omosessualità, sostiene peraltro che quest’assenza abbia avuto un peso rilevante anche sulla sua vita sentimentale. “Non poter contare sulla figura del padre ha significato per me non fidarmi degli uomini.

Faccio fatica a normalizzare il rapporto con gli uomini. Ed è una cosa che da gay vuol dire non avere relazioni”. Zorzi ha peraltro sottolineato di avere invece un bellissimo rapporto con la mamma: “La amo alla follia, ma non può e non deve fare anche da padre. I figli si fanno in due”. Lorenzo Zorzi, manager in una società di software, oltre a Tommaso ha anche un’altra figlia di nome Gaia.