Uno degli ultimi post di Alessia Marcuzzi su Instagram ha destato molta preoccupazione nei fan: cosa succede all'amata presentatrice?

Sempre molto dolce e solare, Alessia Marcuzzi è molto amata dal pubblico, che ne apprezza ogni apparizione in tv con grande entusiasmo. Al momento in onda come perfetta mediatrice delle coppie di Temptation Island, la conduttrice appare come la degna erede di Filippo Bisciglia.

Tuttavia qualcosa che la riguarda direttamente non è sfuggito ai suoi numerosissimi fan, che la seguono con grande affetto anche sul suo profilo social Instagram.

Alessia Marcuzzi preoccupa i fan

Sul popolare social network Alessia è di fatto solita pubblicare molti scatti suoi e della sua famiglia, dove appare sempre felice e sorridente in viaggio per il mondo, quando il lavoro glielo permette. I suoi meravigliosi outfit sono peraltro copiatissimi, mentre per il suo sorriso smagliante e le gambe chilometriche raccoglie costantemente un sacco di complimenti.

Tuttavia, come detto, la professionista di Mediaset ha recentemente stupito tutti pubblicando sul suo profilo social uno scatto alquanto pensieroso. Seduta a terra con una gonna di pelle nera, sandali alti e una camicia sbottonata sul seno, Alessia Marcuzzi sembra avere infatti un’aria stanca e triste.

Immediata è stata la preoccupazione dei suoi follower, che si sono subito domandati se Alessia stia forse poco bene. Al momento non si hanno notizie al riguardo, ma ovviamente ci auguriamo che, eventualmente, sia stato solo un malessere passeggero e che la presentatrice sia già tornata alla solita grinta e positività che tanto amiamo in lei.