Beatrice Valli ed Elisabetta Canalis hanno sedotto i fan dei social indossando lo stesso completino intimo.

Elisabetta Canalis e Beatrice Valli hanno sfoggiato via social lo stesso completino intimo, composto da un body semitrasparente di Intimissimi. Le due, dotate di una bellezza straordinaria ma estremamente differente, hanno sedotto i fan dei social.

Elisabetta Canalis e Beatrice Valli: la lingerie

Con un body semitrasparente Beatrice Valli ed Elisabetta Canalis hanno sedotto i fan dei social. La prima, mamma di tre bambini (di cui l’ultima, Bianca, nata lo scorso maggio) ha sfoggiato le sue curve burrose e morbide dovute alla recente gravidanza, e sui social ha fatto il pieno di like. La seconda invece, ex velina di Striscia grande amante dello sport, ha messo in mostra il fisico asciutto e snello, con gli addominali bene in mostra sotto al body trasparente.

Le due, pur esprimendo due canoni di bellezza molto differenti, hanno fatto il pieno di like sui social con i loro scatti provocanti. “Penso che la sensualità sia un’attitudine e sia la vera chiave per conquistare qualcuno, molto più che la semplice bellezza”, ha scritto Beatrice Valli maliziosa, sotto al suo post, e in tanti le hanno fatto i complimenti per la straordinaria bellezza e per il suo coraggio nel mostrare il suo corpo dopo la gravidanza senza filtri.

Il prezzo? Si va dai 12 euro del perizoma ai 60 Body.