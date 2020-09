Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: “Fulvio è falso!”

Fulvio Abbate ha qualche antipatia nella casa del Grande Fratello Vip: una su tutte quella di Elisabetta Gregoraci.

Nella casa del GF Vip tra i concorrenti iniziano a nascere le prime coalizioni e le prime antipatie. A quanto pare però, non tutti sarebbero d’accordo su Fulvio Abbate.

Fulvio Abbate: il parere dei concorrenti

Elisabetta Gregoraci ha avuto un alterco con Fulvio Abbate non appena ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, e sullo scrittore non avrebbe dubbi: “Prima offende e poi chiede scusa.

È falso!”. Il suo parere è condiviso da Francesco Oppini, che a proposito dello scrittore ha detto: “Mi dispiace dirlo ma sta venendo fuori che Fulvio non è un puro. Non è trasparente”. Anche Adua Del Vesco non coltiverebbe una particolare simpatia per lo scrittore: “Io non ho ancora un’opinione precisa ma non mi piace quando mi chiede di dargli un bacio o dice – che belle gambe -”, ha affermato la modella.

Insomma, tra i concorrenti iniziano già a stabilirsi le prime antipatie contro lo scrittore, e secondo alcuni di loro il fatto che Abbate si sia avvicinato sempre di più alla contessa Patrizia De Blanck sarebbe proprio una strategia da lui adottata per cercare di ottenere maggiori consensi e restare il più a lungo possibile all’interno dello show.

Il feeling tra la contessa e lo scrittore è stato da subito evidente a tutti, e sul divano del Gf Vip i due si sono fatti grasse risate difronte agli altri concorrenti, che li hanno soprannominati ironicamente “Bonnie e Clyde”. L’amicizia tra i due è davvero una montatura per far sì che entrambi restino il più a lungo possibile nella casa? Chissà.