Gf Vip, Enock e Zorzi sfilano in tacchi a spillo

Enock Barwuah e Tommaso Zorzi hanno sfilato con i tacchi a spillo: il siparietto comico al Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip Enock Barwuah e Tommaso Zorzi hanno intrattenuto gli altri concorrenti con una sfilata in tacchi a spillo, che si è conclusa con una caduta del calciatore fratello minore di Balotelli.

Enock e Zorzi in tacchi a spillo

Il calciatore Enock Barwuak e l’influencer Tommaso Zorzi hanno intrattenuto i colleghi nella casa del Grande Fratello Vip sfilando con i tacchi a spillo. Zorzi si è mostrato molto disinvolto con i tacchi, al contrario Enock ha finito per scivolare giù dalle scale ed è stato presto soccorso dai suoi colleghi nel reality show.

I due hanno fatto divertire gli altri concorrenti, che nel giardino difronte alla casa hanno fatto loro applausi e tifo. Nella prima puntata del reality show Zorzi ha avuto la febbre alta, ed è stato costretto a lasciare temporaneamente il programma per sottoporsi ai dovuti controlli per scongiurare un suo contagio da Coronavirus. Enock Barwuah invece all’interno della casa ha avuto un alterco con il cantautore Fausto Leali, che alla fine è stato squalificato dal programma per aver usato termini razzisti contro di lui (la vicenda, sui social, ha scatenato un putiferio).

Nella casa del Grande Fratello Vip sono già “saltati” dunque due concorrenti: oltre a Leali anche Flavia Vento ha lasciato il programma ad appena 24 ore dall’inizio. La showgirl ha affermato di sentire la mancanza dei suoi cani, e per questo non ha voluto sentire ragione e ha deciso di fare le valigie e dire addio al programma.