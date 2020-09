Primi battibecchi nella casa più spiata d'Italia, con Franceska Pepe che si è scontrata con Dayane Mello e Tommaso Zorzi per colpa di una carota.

Lite tra Dayane e Franceska

Franceska Pepe non ha gradito l’intervento di Dayane Mello che le ha detto di non aver tagliato bene le carote per la preparazione del piatto.

“Amore, così le sprechi. Il cibo non è un regalo”, ha infatti affermato. Dal suo canto la Pepe, visibilmente infastidita, ha accusato Dayane Mello e gli altri inquilini di disturbarla mentre cucina. “Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Io sono italiana e cucino nel pulito“.

Una frase che non è passata di certo inosservata, con Tommaso Zorzi che è intervenuto dicendo: “Il fatto che tu sia italiana non significa che tu sia per forza pulita e lei no perché è straniera.

Non fare ‘sti discorsi, perché adesso mi inca**o io”. Stefania Orlando ha quindi provato a stemperare i toni e rivolgendosi a Franceska ha affermato: “Il gioco è anche questo: cercare di fare le cose insieme. Bisogna avere pazienza e tolleranza”. La discussione sulla pelatura delle carote è comunque proseguita, con Franceska Pepe che ha continuato con le lamentele. Dayane ha quindi replicato: “Fatti un po’ i ca**i tuoi, mi stai rompendo, veramente.

Ti prego, non parlarmi più, non guardarmi neanche in faccia, grazie”.

Franceska ha quindi cercato di difendersi: “Se vogliamo trasformare ogni cosa per creare del trash e cercare visibilità, mi spiace ma io non sono quel tipo di persona”. Con Zorzi che ha replicato: “Amore se cerco visibilità litigo con la Gregoraci“.