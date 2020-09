Mario Balotelli si è fidanzato con un'ex protagonista di Uomini e Donne: il canciatore avrebbe già anche conosciuto la famiglia di lei

Dopo mesi di silenzio e vita da single, Mario Balotelli ha deciso di uscire allo scoperto. Così si è rivelato al settimanale Chi, annunciando di frequentare una donna della quale si dice innamorato. Ovviamente la fortunata non è una qualunque, bensì un volto già noto nel mondo dello spettacolo.

Si tratta infatti di un’ex tentatrice di Temptation Island nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il suo nome è Alessia Messina e il calciatore in forza del Brescia Calcio avrebbe anche già conosciuto la sua famiglia in Sicilia.

Mario Balotelli fidanzato e innamorato

Dopo le molte paparazzate dell’estate appena trascorsa, Mario Balotelli è dunque tornato a stupire tutti confessando apertamente di essere innamorato. A far capitolare l’ambito playboy è stata dunque la bella Alessia Messina che, come detto, ha già avuto a che fare con diverse trasmissioni nelle sembianze di ammaliatrice.

La 27enne siciliana era peraltro stata la scelta da Amedeo Andreozzi nel suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Di recente il magazine Chi ha beccato i due piccioncini in un locale di Piazza Armerina, dove la ragazza ha passato la sua infanzia e adolescenza.

Il calciatore pare dunque davvero cotto della Messina, che frequenta da un mese: come la prenderà Dayane Mello, dichiaratasi ancora molto presa del bomber nella Casa del Gf Vip 5?