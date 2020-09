Nella casa del Grande Fratello Vip la contessa Patrizia De Blanck si è scagliata contro Tina Cipollari a suon d'insulti

Dopo aver espresso la sua opinione contro Alba Parietti, la contessa Patrizia De Blanck si è scagliata anche contro Tina Cipollari nella casa del Grande Fratello Vip.

Patrizia De Blanck contro la Cipollari

La contessa Patrizia De Blanck non ha un temperamento facile, e di certo non è tipa da “mandarle a dire”.

Nella casa del Grande Fratello Vip infatti, la contessa ne ha dette di tutti i colori contro alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo (una su tutte Alba Parietti) e non ha risparmiato dalla sua pioggia d’insulti neanche Tina Cipollari, opinionista a Uomini e Donne. “Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndr), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella str0nza… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’”, ha detto la contessa a proposito dell’opinionista vamp.

Tina Cipollari replicherà? Per il momento sui social tutto tace, ma è fuor di dubbio che tra la contessa e l’opinionista non corra buon sangue.

Nonostante la contessa abbia affermato che mai e poi mai si recherebbe a Uomini e Donne, ha anche detto di seguire lo show di Maria De Filippi (di cui invece avrebbe una buona opinione). Nella casa del GF Vip sembra che la De Blanck si sia avvicinata inaspettatamente a Fulvio Abbate, con cui si sarebbe fatta grasse risate sul divano del reality show.

Tra i due l’amicizia proseguirà anche al di fuori del reality show? Per il momento sembra proprio che il feeling sia sotto gli occhi di tutti.