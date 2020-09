Simona Salvemini è parecchio cambiata dai tempi del Grande Fratello 6: ecco com'è diventata l'ex fidanzata di Filippo Bisciglia

Molti ricorderanno Simona Salvemini come una delle concorrenti del Grande Fratello 6, che proprio nella Casa conobbe e si innamorò di Filippo Bisciaglia. All’epoca il popolare conduttore lasciò per lei Flora Canto, ma purtroppo la loro storia d’amore naufragò inesorabilmente qualche tempo dopo.

Ad ogni modo, oggi Simona ha 43 anni ed è parecchio cambiata rispetto a come l’abbiamo conosciuta nel noto reality di Canale 5. Cosa fa dunque cosa oggi l’ex gieffina? Ma soprattutto, com’è diventata?

Simona Salvemini: com’è oggi

Dopo la relazione con Filippo Bisciglia, Simona si è fidanzata con un altro ragazzo di nome Luca. Vita amorosa a parte, oggi l’ex gieffina è diventata una bellissima donna molto seguita sui social, dove spesso e volentieri condivide scatti bollenti che fanno uscire di senno i suoi tanti follower.

Conclusa l’esperienza al Grande Fratello, Simona Salvemini ha partecipato anche a un altro reality, ossia La Talpa. Ma è su Instagram che è diventata una vera regina, con un seguito di oltre 330mila ammiratori.

Tra le ultime foto da lei postate vi sono ad esempio quelle relative all’estate, come quella dove appare in un esplosivo bikini color arancio che ne mette in mostra le forme stratosferiche.

Come si può notare, Simona pare essersi sottoposta a qualche ritocchino estetico, il più evidente dei quali è quello di mastoplastica additiva. Inoltre anche le labbra sembrano essere lievitate sensibilmente.