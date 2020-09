Skin ha annunciato con enorme entusiasmo il suo matrimonio: il post della cantante via social ha fatto il pieno di like.

A sorpresa Skin ha annunciato che molto presto lei e la sua compagna – la performer canadese Ladyfag – convoleranno a nozze. La cantante nel suo post via social non è riuscita a nascondere il suo enorme entusiasmo.

Skin convola a nozze: l’annuncio

Con un gioioso post via social in cui ha mostrato l’anello di fidanzamento insieme alla sua compagna, Ladyfag, Skin ha rivelato che presto convolerà a nozze: “Dodici anni di preparazione e finalmente ecco quello che ho sempre voluto. Non vedo l’ora che arrivi il grande giorno, ti amo”, ha scritto la cantante degli Skunk Anansie nel suo post via social, a sua volta Ladyfag (all’anagrafe Rayne Baron) ha risposto: “Sarai mia per sempre.

Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d’amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴋɪɴ_sᴋᴜɴᴋᴀɴᴀɴsɪᴇ (@skin_skunkanansie) in data: 20 Set 2020 alle ore 11:57 PDT

Skin era stata sposata dal 2013 al 2015 con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario statunitense Sam Wyly. Il matrimonio tra le due non era finito nel migliore dei modi, e la stessa cantante ha rivelato di aver bruciato il suo abito da sposa e di averlo indossato nel video del suo brano Death to the Lovers. Con Ladyfag la storia d’amore sarebbe iniziata circa 4 anni fa, e oggi le due sarebbero più innamorate che mai.

I fan sono impazienti di sapere quando si svolgeranno le tanto attese nozze, e per il momento l’ex giudice di X Factor ha preferito non rivelare ulteriori dettagli.