Il corteggiatore argentino Facundo, invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne, ha deciso di replicare dal suo profilo Instagram

Il corteggiatore argentino Facundo è stato invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne da entrambe le troniste Jessica Antonini e Sophie Codegoni. Con l’intervento perentorio della padrona di casa Maria De Filippi, il giovane si è alla fine convinto a uscire di scena.

Nonostante l’antipatia nei suoi confronti da parte di Jessica, l’argentino aveva cercato di conquistarla con un ballo. Dopo tale momento, la giovane lo aveva però attaccato, precisando come secondo lei fosse interessato solo a mettersi in mostra in tv. Tale rivelazione ha dunque stupito la De Filippi, che ha pertanto approfondito la questione, arrivando alla decisione finale di mandarlo via dai “giochi”.

Al manifesto disinteresse di entrambe le troniste, Maria ha pertanto precisato al pretendente sudamericano: “Se nessuna delle due è interessata, devi andare a casa”. Palesemente molto sicuro di sé, dopo la puntata l’ex corteggiatore ha voluto nuovamente tornare sull’accaduto palesando il suo punto di vista su Instagram. In una Stories ha infatti spiegato ai suoi fan di essere orgoglioso della risposta che ha dato nella fattispecie a Jessica. Ecco dunque il pensiero del giovane nella sua interezza: