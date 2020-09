Le indagini sul caso di Ylenia Carrisi non si sono mai fermate: l'ultima spiazzante rivelazione di un famigliare della nota figlia d'arte

La vicenda della primogenita di Al Bano e Romina Power è purtroppo nota a tutti. A distanza di 26 anni dalla sua misteriosa scomparsa, ecco che oggi arriva una nuova quanto scioccante rivelazione da parte di un famigliare della donna. Ricordiamo che non molto tempo fa Ylenia Carrisi era stata avvistata in Arizona e poi in Asia, dove si diceva fosse fuggita per nascondersi dalle autorità.

Ylenia Carrisi viva? Le parole di un famigliare

Nel contempo mamma Romina non si è mai rassegnata all’idea della morte della figlia. Al contrario Albano ha preferito mettere un punto fermo alla tristissima vicenda, cercando di andare avanti con la propria vita. Che fine ha dunque fatto la nota figlia d’arte? Ma soprattutto, quanto c’è di vero nelle innumerevoli segnalazioni e dichiarazioni che vengono costantemente fatto sul suo conto?

Queste e molte altre sono le domande che si pongono i fan della popolare coppia artistica, insieme ai fratelli e alle sorelle di Ylenia.

In particolare Yari Carrisi è del tutto convinto che la sorella sia ancora viva e stia bene. È stato proprio lui a dichiarare di recente: “Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo articoli, informazioni e andando in giro per il mondo. Adesso lascio che sia lei a fare il primo passo, perché sono sicuro che sia ancora viva”. Le forti parole del musicista risuonano come un vero vento di speranza, sopratutto per Romina Power che si è sempre mostrata dello stesso parere del figlio.