Archiviata ancora una volta la fine della storia con Belen, Stefano De Martino è stato sorpreso di nuovo con Gilda Ambrosio.

Dopo il secondo e definitivo addio a Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato paparazzato per le vie di Milano insieme alla campana Gilda Ambrosio, con cui già sembra che fosse legato prima di tornare insieme alla showgirl argentina.

Stefano e Gilda di nuovo insieme?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati paparazzati di nuovo insieme per le vie di Milano, e sembra che i due abbiano trascorso la nottata in un loft per poi ritirarsi nell’appartamento della fashion stylist alle prime luci del mattino. Per il momento il ballerino non ha confermato le notizie in merito alla liaison, e del resto non lo aveva fatto neanche la prima volta in cui lui e Gilda – sembra – stessero insieme.

I due sono stati paparazzati insieme per oltre un anno prima che il ballerino tornasse con la sua ex moglie Belen Rodriguez, ma anche in quel caso né lui né Gilda avevano fornito delucidazioni in merito alla presunta liaison.

Dopo la rottura con Belen, Stefano è stato paparazzato in barca in compagnia di una misteriosa ragazza, ma anche in quel caso ha smentito categoricamente che tra loro potesse essersi qualcosa di romantico. Il ballerino svelerà mai la verità dietro la sua vita privata? Nel frattempo sembra che Belen si sia riconsolata con il giovane l’hair stylist Antonino Spinalbese, con cui ha festeggiato – in compagnia della famiglia – il suo 36esimo compleanno.

Le presentazioni ufficiali sarebbero dunque avvenute, e chissà se questa storia d’amore per la showgirl argentina durerà.