Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 36esimo compleanno a Cremona insieme alla famiglia e al nuovo amore: Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez ha scelto di festeggiare il suo 36esimo compleanno all’insegna dell’amore familiare. La showgirl ha affittato una villa nel cremonese dove lei e la sua famiglia si sono scatenati con canti e balli.

Belen Rodriguez: il compleanno

Dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra voler fare chiodo schiaccia chiodo: insieme alla nuova fiamma Antonino Spinalbese si è recata a Cremona, nella villa che ha ospitato il suo party di compleanno all’aperto insieme ad amici intimi e familiari. Assente ovviamente l’ex marito, che neanche via social ha rivolto ai suoi auguri alla showgirl. Belen, in jeans e t-shirt bianca, si è mostrata più entusiasta ed euforica che mai: sui social ha mostrato i suoi grandi abbracci agli ospiti, le loro foto di gruppi, i canti e i balli.

Inseparabile dalla showgirl è stato come sempre il neo-fidanzato Antonino Spinalbese, con cui Belen è stata sorpresa per la prima volta a Ibiza durante le vacanze estive. A quanto pare la storia tra i due starebbe continuando anche a Milano, e ormai le presentazioni in famiglia sarebbero cosa certa.

Come l’avrà presa Stefano De Martino? A sua volta il ballerino è stato sorpreso insieme a Gilda Ambrosio, e c’è chi si chiede se i due siano tornati insieme (stavano insieme prima che il ballerino decidesse di tornare insieme a Belen). La vicenda riceverà conferme? Per il momento sui social tutto tace, e Stefano De Martino ha come sempre preferito definirsi single.