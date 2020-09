Il popolare "Boss delle torte" Buddy Valastro si è fatto male giocando a bowling in casa: il post del pasticcere apparso su Instagram

Noto pressoché a tutti come il “Boss delle torte“, Buddy Valastro ha davvero rischiato grosso. Il popolare pasticcere di Dplay è infatti rimasto vittima di un brutto incidente domestico mentre giocava a bowling nella sua abitazione. Stando al racconto apparso online, il braccio dello chef è rimasto incastrato nel meccanismo che rimette in posizione i birilli, costringendolo a un ricovero in ospedale.

Il Boss delle torte rischia grosso

L’esperto di dolci stava cercando di prendere i birilli infilando il braccio nel meccanismo. A quel punto però braccio e mano gli sono rimasti incastrati, nonché compressi dalla stessa macchina.

Lui stesso ha poi comunicato ai fan l’accaduto, postando sui social una foto dove appare disteso nel letto d’ospedale.

Bartolo “Buddy” Valastro, di origini italo-americane, guida ormai da anni un vero clan di pasticcieri. Il suo locale si chiama “Pasticceria da Carlo” e si trova a Hoboken, nel New Jersey. Il padre del “Boss delle torte” lo acquistò nel 1964 dal fondatore Carlo Tagliaferro. Proprio in tale negozio vengono registrate le stagioni del fortunato programma culinario, dove Buddy e i suoi cari sono sempre impegnati nella realizzazione di torte e leccornie varie dallo spettacolare impatto scenografico.