È Sempre Mezzogiorno andrà in onda nella stessa fascia oraria de La Prova del Cuoco, e a quanto pare il nuovo format della Clerici ha “usurpato” l’altro programma anche dei canali social.

È Sempre Mezzogiorno in Tv

Antonella Clerici torna in tv con È Sempre Mezzogiorno, che andrà a prendere il posto de La Prova del Cuoco.

A quanto pare la Rai ha pensato di utilizzare gli stessi canali social per il nuovo format, e infatti la pagina Facebook de La Prova del Cuoco (seguita da oltre un milione di fan) e la pagina Instagram (che ne conta circa 90mila) hanno aggiornato le proprie immagini del profilo con il logo del nuovo format, ricordando ai telespettatori l’attesissimo appuntamento con la prima puntata dello show. Per il momento le due pagine non avrebbero ancora aggiornato il proprio “nome”, ma sembra che per ottenerlo ci voglia tempo, e per qui bisognerà aspettare.

Ad affiancare Antonella Clerici nel nuovo format tv sarà presente Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

Sui social moltissimi fan non si sono detti convinti del ritorno in tv di Antonella Clerici, esprimendo la loro preferenza per Elisa Isoardi (attualmente concorrente a Ballando con le Stelle).

Il direttore Rai Stefano Coletta aveva commosso la Clerici a Sanremo 2020 affermando che fosse intenzionato a far sì che tornasse al più presto al timone di uno show tutto suo. La conduttrice ha detto di non vedere l’ora di tornare con È Sempre Mezzogiorno.