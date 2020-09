Al Grande Fratello Vip Fulvio Abbate e Maria Teresa Ruta si sono scambiati un bacio dopo la lite furibonda della sera prima.

Al Grande Fratello Vip Fulvio Abbate e Maria Teresa Ruta si sono scambiati un bacio per suggellare la pace fatta. Il gesto sul web è costato allo scrittore non poche critiche, e c’è chi lo accusa di averlo fatto unicamente per non rischiare la nomination.

Fulvio Abbate e Maria Teresa: il bacio

Meno di 24 ore prima Fulvio Abbate e Maria Teresa Ruta se ne erano dette di tutti i colori e lo scrittore aveva scatenato la sua furia anche contro gli altri concorrenti del reality show, che si erano chiesti allibiti il motivo alla base della sua ira. A svelarlo è stata la stessa Maria Teresa Ruta, che ha affermato: “Si è arrabbiato perché oggi, parlando della donazione del seme, continuava a usare parole volgari e a mimare la masturbazione.

Io e Franceska gli abbiamo chiesto se potesse smettere e lui si è offeso. Non volevo avere ragione, solo che per l’educazione che ho avuto, tendo a dire poche parolacce.”

Il giorno successivo lo scrittore ha chiesto scusa alla showgirl per il suo comportamento del giorno prima, e alla fine i due si sono scambiati un bacio pacificatore. In tanti sui social si sono comunque scagliati contro lo scrittore affermando che i toni da lui usati sarebbero stati assolutamente inaccettabili, e inoltre c’è anche chi sostiene che Abbate abbia chiesto scusa a Guenda e a Maria Teresa Ruta unicamente per non essere il prossimo a finire in nomination (o peggio essere eliminato dal GF Vip).

Sarà davvero così?