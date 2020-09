L'ultimo racconto di Denis Dosio relativo ai suoi esordi in discoteca ha destato le risate dei suoi compagni di avventura al Gf Vip 5

Denis Dosio, novello concorrente del Grande Fratello Vip 5, si è reso stato protagonista di un racconto relativo a un episodio avvenuto qualche anno fa. Il resoconto del giovanissimo influencer ha provocato la generale ilarità dei suoi compagni di avventura, incuriosendo specialmente Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Matilde Brandi.

A Denis Dosio davano il latte in discoteca.#GFVIP pic.twitter.com/MpBH2FZOyl — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020

Il 19enne star dei social ha dunque raccontato di essere andato per la prima volta in discoteca a 14 anni. Lì, secondo le sue parole, gli avrebbero dato niente meno che del latte insieme alla Coca Cola.

“Dico davvero, io non l’ho mai bevuta”, ha precisato il giovane, mentre la Ruta ha sottolineato di non aver mai visto dare del latte in un locale notturno. “Questa è grossa, non te la posso far passare. Eri talmente fatto che eri andato in fattoria….”

Denis Dosio: il racconto visionario

“Era un frappé?”, ha domandato ancora ironicamente Andrea Zelletta, mentre Matilde Brandi ha commentato come Denis fosse praticamente all’asilo.

Per finire, nel corso della sua divertente chiacchierata Dosio ha anche fatto l’identikit della sua donna ideale. “Mi piacciono le conoscenze, le ragazze nuove. Alla fine sono un botto selettivo. Mi piace la ragazza fine, educata, a modo. Sono stato fidanzato 3/4 volte. Quando mi fidanzo vuol dire che mi fa impazzire a livello caratteriale. Preferisco guardarmi Netflix da solo e non avere la responsabilità di qualcuna al mio fianco.

Fidanzarmi con una di 35 anni? Too much”.