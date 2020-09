Anche Francesco Oppini ha avuto qualcosa da dire alla frizzante Franceska Pepe, che nella Casa del Gf Vip 5 sta destando parecchi malumori

Nella Casa del Grande Fratello la discussione sul menù è spesso foriera di diatribe e battibecchi. Così è successo poche ora fa a Francesco Oppini e Franceska Pepe, che hanno litigato per alcune richieste della modella non in linea con la convivenza di gruppo.

Francesco Oppini irritato dalla Pepe

“Vuoi le patate al forno e tutta la Casa si deve adeguare?”, ha di fatto domandato il figlio di Alba Parietti alla popolare influencer. “Ma non è tutta la Casa”, ha provato a giustificarsi lei, che ha poi proseguito la bagarre in tono polemico. Intuendo probabilmente di avere davanti a sé un muro, Francesco le ha infine chiesto: “Ma stai scherzando o cosa?“. “Volevo solo avere il piacere di fare qualcosa per voi, ho chiesto di dirmi cosa volevate mangiare”, ha replicato ancora piccata l’ex fiamma di Vittorio Sgarbi.

Francesco ha continuato spiegandole che nella Casa c’è massima libertà, mentre Franceska ha tentato di minimizzare la questione. “Tutti vediamo che non riesci ad adeguarti a una situazione come questa”, ha infine ammesso il gieffino in tutta franchezza. In effetti per la Pepe questa convivenza forzata sembra essere più complicata del previsto. Si spera che possa presto trovare un equilibrio, altrimenti le liti saranno all’ordine del giorno.