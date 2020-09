Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori: i due hanno annunciato la nascita della loro prima figlia con un tenero post via social.

Gigi Hadid e Zayn Malik hanno annunciato via social la nascita della loro bambina. I due non hanno svelato il suo nome, ma attraverso i loro due post hanno espresso per lei tutto il loro amore.

Gigi Hadid e Zayn Malik genitori

Con enorme entusiasmo Gigi Hadid e Zayn Malik hanno annunciato la nascita della loro bambina. La modella aveva svelato di essere incinta durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, ma finora lei e il suo compagno hanno preferito mantenere la massima riservatezza sulla nascita della bambina. “La nostra bambina è qui, è sana ed è bella. Trovare le parole giuste per esprimere l’emozione che sento adesso è un compito praticamente impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione.

Sono così felice di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”, ha scritto Zayn Malik nel suo post via social, mostrando la sua mano e quella della piccola appena nata.



In tanti tra amici, fan e colleghi della coppia hanno fatto loro gli auguri per l’arrivo della piccola, compresa l’amica (e moglie di Justin Bieber) Hailey Bieber e la top model Emily Ratajkowski.