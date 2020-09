Ballando con le Stelle, Samuel Peron è di nuovo positivo

Samuel Peron, che era risultato negativo a un tampone per il Coronavirus, è risultato nuovamente positivo al virus.

Samuel Peron positivo a Covid-19

Dopo un tampone che aveva dato esito negativo Samuel Peron è nuovamente risultato positivo al Coronavirus. Milly Carlucci lo ha fatto sapere via social, dove ha fornito delucidazioni in merito al concorrente e al suo collega, Raimondo Todaro, operatosi nei giorni scorsi per appendicite. Peron a sua volta ha fatto sapere via social di essere molto rammaricato per la situazione che lo vede protagonista, e ovviamente finché il tampone non sarà negativo il concorrente (che ha ormai dovuto rinunciare alla partecipazione a Ballando) non potrà prendere parte allo show neanche come semplice spettatore.

“Sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere”, ha scritto Peron.

Questa nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata con non poche difficoltà: a 24 ore dall’esordio dello show, Todaro è stato ricoverato d’urgenza per un’appendicite, e attualmente non si sa se e quando anche lui potrà rientrare nello show tv (né chi affiancherà la sua collega, Elisa Isoardi, con cui sembra che Todaro abbia in atto una romantica liaison).