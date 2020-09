Sempre impeccabile nei suoi look a Temptation Island, ecco quanto costa la camicia indossata da Alessia Marcuzzi nella seconda puntata dello show

Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione 2020 di Temptation Island. L’appuntamento dello show dei sentimenti è stato particolarmente ricco di colpi di scena, mentre la padrona di casa Alessia Marcuzzi è stata molto vicina ai protagonisti con preziosi consigli.

Nel mentre, la presentatrice romana ha sfoggiato come al suo solito degli outfit impeccabili, che non sono passati inosservati. Nello specifico, il look analizzato nel dettaglio è stato quello mostrato al falò, in uno stile decisamente country. Con una camicia gialla oversize, pantaloni bianchi e stivali camperos, Alessia ha dunque indossato degli abiti non solo belli, ma anche decisamente costosi!

Visualizza questo post su Instagram Ci siamo🥰🌴🔥 #temptationisland Outfit @isabelmarant Un post condiviso da 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘇𝘇𝗶 (@alessiamarcuzzi) in data: 23 Set 2020 alle ore 12:35 PDT

Temptation Island, il costo della camicia

La mise in stile country di Alessia Marcuzzi, particolarmente adatta all’ambiente di Temptation Island, era interamente firmata Isabel Marant. Sapete ad ogni modo quanto costa il look della presentatrice mostrato nella seconda puntata del reality? A quanto pare, i pantaloni bianchi a vita alta costano 210 euro, mentre la sgargiante camicetta gialla a righe ha un valore di 220 euro. A completare il look da perfetta cowgirl, la romana indossava poi dei perfetti stivali bianchi modello camperos, particolarmente apprezzati dalla fashion addicted!