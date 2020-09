Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Anna e Gennaro. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la seconda puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Gennaro e Anna, con il ragazzo che ha chiesto il falò di confronto anticipato.

Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Anna e Gennaro

Dopo aver visto alcuni video con protagonista Anna, Gennaro ha deciso di chiedere il falò di confronto. Anna dal principio rifiuta, affermando: “Ma chi ca**o si crede di essere. Non ho intenzione di fare quello che vuole lui. Io decido di fare io quello che voglio”. Per poi aggiungere: “Lui non ha un’educazione, i genitori gli hanno insegnato zero, valori zero.

Il fallimento sono anche i genitori. Lui urla con la madre”.

Gennaro, dal suo canto, si infuria: “Lei non dovrebbe parlare, dovrebbe stare zitta e baciare a terra. Mia madre e le mie sorelle hanno portato un negozio avanti e hanno portato avanti anche la casa. Loro sono donne, non lei”. Per poi aggiungere: “Mi faccio schifo io prima per stare con una persona del genere.

Una donna non si comporta così, io non voglio una ragazzina ma vogliono una donna“.

Alla fine Anna accetta il falò di confronto e Gennaro domanda: “Cosa ti ho fatto mancare?”. Lei risponde: “La dignità. Io dovevo stare zitta quando eri nervosa e felice quando eri felice“. Gennaro: “Tu non mi hai mai detto che hai sbagliato? Quando lo hai detto?”. Per poi aggiungere: “Qual è il tuo scopo nella vita? La mattina, oltre a svegliarti, qual è il tuo scopo.

Lo hai dimostrato che non hai scopo. Io non voglio una donna come te, tu per me vali zero”.

Gennaro conferma di non voler più sposare Anna, mentre la ragazza dal suo canto chiede scusa alla famiglia di Gennaro per le sue parole. Gennaro conclude dicendo: “Chiudiamo qui. Ho sbagliato io, sono io l’uomo cattivo ma voglio stare con una persona che mi faccia sentire meglio”.