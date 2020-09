Tommaso Zorzi a rischio squalifica: una sua frase contro una concorrente del GF Vip ha generato un putiferio sui social.

Tommaso Zorzi è finito nella bufera via social per aver rivolto una frase contro Maria Teresa Ruta, che molti sul web hanno etichettato come sessista e violenta. Il GF Vip prenderà dei provvedimenti contro il concorrente?

Tommaso Zorzi nella bufera

Sui social numerosi utenti hanno chiesto a gran voce l’immediata squalifica di Tommaso Zorzi che parlando con gli altri concorrenti avrebbe detto in riferimento a Maria Teresa Ruta: “Diamole fuoco”.

La frase ha fatto ridere i suoi colleghi al GF Vip, ma molti utenti l’hanno etichettata come sessista e violenta. Anche Deianira Marzano si è unita al coro di disapprovazione in rete e ha chiesto che vengano presi quanto prima provvedimenti contro Zorzi. Il Grande Fratello Vip farà quanto richiesto dai telespettatori?

Già un concorrente di questa edizione è stato squalificato: si tratta di Fausto Leali, accusato di aver detto frasi razziste all’interno dello show televisivo.

In sua difesa si era schierato l’ex concorrente Salvo Veneziano, a sua volta squalificato per aver detto frasi sessiste contro Elisa De Panicis (concorrente della quarta edizione dello show). Non è la prima volta che al GF Vip un concorrente viene squalificato per frasi sessiste o violente: in passato anche l’ex fidanzato di Nina Moric – Luigi Mario Favoloso – è finito nel mirino dei social per le sue frasi offensive e violente contro Selvaggia Lucarelli.

A seguire la giornalista ha denunciato l’ex gieffino.