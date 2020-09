Cristina Chiabotto ha festeggiato il suo primo anniversario di nozze in grande stile, affittando un'intera sala di un cinema.

In occasione del suo primo anniversario di nozze, Cristina Chiabotto ha organizzato una splendida sorpresa a suo marito, Marco Roscio, affittando un intero cinema per l’occasione.

Cristina Chiabotto: l’anniversario al cinema

Cristina Chiabotto ha deciso di festeggiare il suo primo anniversario di nozze in grande stile e con tanta originalità: la showgirl ha affittato un intero cinema al cui interno è stato proiettato il film “Che sia una cosa sola”, ovvero l’intero filmato del giorno delle sue nozze con Marco Roscio che ha assistito alla proiezione insieme a lei con Pop Corn alla mano.

La sala cinematografica era stata allestita in maniera romantica con palloncini luminosi, e i due sposi si sono seduti da soli al centro di essa per poter assistere alla proiezione. Per il film del loro matrimonio Cristina Chiabotto ha anche fatto realizzare una vera e propria locandina cinematografica. Un’idea senz’altro romantica e originale, che ha finito per commuovere entrambi gli sposi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86) in data: 23 Set 2020 alle ore 1:31 PDT

Recentemente Cristina Chiabotto è finita al centro di una bufera per i suoi guai con il fisco, ma lei si è sempre schernita dalle accuse. Oggi l’ex Miss si gode la felicità accanto a Marco Roscio, e chissà se in futuro i due allargheranno la famiglia con un bebè. In passato l’attrice è stata legata a Fabio Fulco, con cui la storia d’amore non è decisamente finita nel migliore dei modi (i due, nel corso degli anni, si sono scagliati frecciatine e recriminazioni reciproche).