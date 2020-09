I telespettatori sono indignati con Fulvio Abbate: la frase dello scrittore contro Adua Del Vesco ha generato un putiferio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Fulvio Abbate si è attirato non poche antipatie per il suo modo di porsi contro alcune delle concorrenti in gioco, una su tutte Adua Del Vesco.

Fulvio Abbate contro Adua: la polemica

Nella casa del GF Vip Fulvio Abbate è finito nell’occhio del ciclone per aver prounciato una frase piuttosto infelice contro la giovane attrice Adua Del Vesco.

Lei si sarebbe lamentata affermando di essere “grassa” e lui, invece di smentirla o rassicurarla, avrebbe rincarato la dose affermando: “sei grassa? dimagrisci”. Adua Del Vesco ha notoriamente sofferto di anoressia in passato, e per i suoi gravi disturbi alimentari avrebbe rischiato di morire. Sui social in tanti si sono scagliati contro Fulvio Abbate trovando vergognoso il suo intervento contro la giovanissima attrice. Adua Del Vesco dal canto suo non è parsa voler dar peso alla questione, e infatti si è allontanata senza replicare alle parole dello scrittore.

La giovane attrice nella casa del Grande Fratello si è rappacificata col suo ex, l’attore Massimiliano Morra, e nel corso della notte i due si sono abbandonati ad oscure confessioni riguardanti il loro passato. Adua e Morra sembrano anche aver fatto riferimento a una presunta setta legata al mondo dei vip, e l’attrice ha ricondotto proprio a quel periodo i suoi gravi disturbi alimentari. Per il momento la vicenda non è stata apertamente affrontata dai due protagonisti, ma sui social in tanti attendono di saperne di più.